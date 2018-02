Waardoor het UWV-kantoor in Tilburg trilde en kraakte is niet duidelijk, maar het pand is nu veilig

TILBURG - Het UWV-kantoor aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg is veilig en is vrijdagochtend weer opengegaan voor klanten en medewerkers. Donderdag werd het gebouw ontruimd, nadat er een trilling werd gevoeld. Bouwbedrijf VolkerWessels heeft onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het pand veilig is.

Volgens woordvoerster Ingrid Prins van VolkerWessels is de constructie van het gebouw dat in 2014 is opgeleverd 'in orde'. "In het het gebouw zijn geen zogenoemde breedplaatvloeren gebruikt zoals in de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport", zegt Prins.

Oorzaak niet bekend

Waar de trilling precies vandaan kwam is niet bekend. "We houden het erop dat een samenloop van omstandigheden de trilling heeft veroorzaakt", aldus de woordvoerster.

Alle medewerkers en klanten werden donderdag in de loop van de middag naar huis gestuurd. Mensen die in het pand aanwezig waren voelden een trilling en hoorden een raadselachtig geluid. De ontruiming is op een rustige manier verlopen.