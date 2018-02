Viaduct te laag of paardenwagen te hoog?

MAARHEEZE - Een vrachtwagen die normaal paarden vervoert, heeft zich vrijdagochtend vastgereden onder een viaduct in Maarheeze. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. En op het moment van het ongeluk was de wagen leeg. Er stonden dus geen dieren in.

Door de botsing verloor de chauffeur het dak van zijn vrachtwagen. Het ging mis bij het viaduct waar de A2 over de Stationsstraat loopt.

De weg is afgesloten, zo laat de politie weten.