Docent die seks of dickpics vroeg voor hogere cijfers, hoeft cel niet meer in

De leraar werkte op het Heerbeeck College in Best (foto: archief).

BEST - Daan V., voormalig leraar van het Heerbeeck College in Best, hoeft de cel niet meer in. De rechtbank in Den Bosch heeft dit vrijdag bepaald. De man kreeg negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De drie maanden heeft hij al in voorarrest gezeten. De ex-docent stuurde drie leerlingen appjes met vragen als: 'Zou je seks hebben met een docent voor een 8?', 'Of een dickpic sturen voor een 7,5?' In ruil daarvoor zouden zij een hoger cijfer voor hun toets krijgen.

Daan V. werd ook verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno. Justitie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de man, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Dat de leraar de scholieren om seks en foto's van hun geslachtsdelen vroeg voor hogere cijfers, ziet justitie als poging tot verleiding.



'Meteen begin met behandeling'

De rechter vindt het belangrijk dat Daan V. meteen kan beginnen met langdurige behandeling van zijn zedenproblemen. Uit onderzoek blijkt dat hij een ziekelijke stoornis heeft en er een verhoogd risico op herhaling is. De man kreeg overigens ook een taakstraf van 200 uur. Hij blijft onder toezicht van Reclassering Nederland en onder meer zijn telefoon en computer zullen de komende drie jaar worden gecontroleerd.



Persrechter André Wolfs: "De rechtbank kiest er vanuit maatschappelijk oogpunt voor om deze meneer zo snel mogelijk aan die behandeling te laten beginnen. Dat vinden we nu het aller belangrijkste, om te voorkomen dat deze man ooit nog dit verwerpelijke gedrag laat zien."

Daan V. zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig.

'Ik wilde niet echt seks met die jongens'

Daan V. ontkent dat hij echt seks met zijn leerlingen wilde. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij de appjes slechts verstuurde om te kijken hoe ver de jongens zouden gaan en ze te waarschuwen voor de gevolgen van sexting.



Dit is wat de rechtbank vindt van dat verhaal:







De jongens gingen niet in op de verzoeken van hun leraar. Daarop vroeg hij hen om de chatgesprekken te wissen. Dat deden ze. Maar twee van hen maakten, voordat ze dit deden, nog wel screenshots van de gesprekken. Die lieten ze aan een andere docent zien. Daan V. werd op non-actief gezet en het Heerbeeck College deed aangifte tegen hem.

LEES OOK: 'Zou je seks hebben met een docent voor een 8?' Eis tegen 'dickpic-docent' Daan V. acht maanden cel



Op zijn telefoon vond de politie zes foto's en vier filmpjes met kinderporno. Op een van die foto's stond een andere leerling van de school. Die had de betreffende foto aan zijn vriendin gestuurd. Daan V. zou hem verder hebben verspreid.

Spijt

Tijdens de rechtszaak zei Daan V. dat hij spijt heeft van wat hij heeft gedaan. "Dit was dom, onprofessioneel en niet ethisch." Hij zei ook dat hij snapt dat hij zich moet laten omscholen en beter niet meer met minderjarigen kan werken. "Ik zou willen dat ik de tijd kon terugdraaien. Er is maar één woord gepast: sorry!"

De advocaat van Daan V. benadrukte dat de chatgesprekken uiteindelijk tot niets hebben geleid. Hij pleit ervoor de man niet meer celstraf te geven dan de drie maanden die hij al in voorrarrest zat, zodat hij meteen met therapie of behandeling kan beginnen.

Toch wil justitie dat Daan V. de cel in gaat, omdat hij als leraar en mentor een voorbeeldfunctie had en jongeren juist had moeten beschermen.