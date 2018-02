'Dinsdag moet het lukken', schaatsliefhebbers kunnen niet wachten

Wanneer en waar kunnen we gaan schaatsen in Brabant?

EINDHOVEN - De Siberische kou is in aantocht. De temperaturen duiken 's nachts al flink onder nul en na het weekend gaat het ook overdag vriezen. Bij schaatsliefhebbers gaat het bloed al sneller stromen, want wanneer kunnen de ijzers ondergebonden worden voor een ritje op natuurijs?

Op de schaatskaart van Erik Ekkel uit Nuenen is te zien waar je in Brabant al kunt schaatsen. Er prijken al rode vlaggetjes in Oosterhout, Bladel, Helmond en Nuenen. Een rood vlaggetje betekent dat Ekkel nog niet genoeg informatie heeft om in te kunnen schatten of je daar veilig bent op het ijs.

'Dinsdag moet het lukken'

Hij verwacht wel dat er binnenkort groene vlaggetjes verschijnen op zijn kaart. "Maar dan moet het moet eerst nog een paar nachten goed vriezen. Dinsdag, woensdag dan is het zover, dan moet het lukken op de natuurijsbanen en ondergespoten weilanden met tien a twintig centimeter bevroren water", denkt Ekkel.

Maar de schaatsliefhebber heeft zijn pijlen vooral gericht op een paar dagen later. "Donderdag, vrijdag, zaterdag, dan wordt het pas echt spannend. Dan hoop ik dat er wat plassen en vennetjes en misschien wel meren iets gaan doen", spreekt Ekkel verwachtingsvol uit.

'Iedereen staat op scherp'

Bij Jan op 't Hoog van schaatsclub De Vennen uit Moergestel kriebelt het al weken. "We staan heel de winter op scherp natuurlijk en twee weken geleden hadden we ook zo'n periode en ook nu houden we het weer goed in de gaten. Iedereen staat op scherp. De ijsmeester die meet elke dag het ijs. We hopen dat het midden volgende week ergens goed komt."

"Vandaag en morgen is het nog te warm overdag, maar zondag gaat het richting de nul graden en daarna is het overdag -1 a -2 en dat moeten we hebben." Ook hij verwacht dat vanaf woensdag de ijzers uit het vet kunnen. "We hebben hier het Brandven en aan de Scheerman bij de molen hebben we een landijsbaan. We hopen op natuurijs te kunnen schaatsen, daar doen we het voor."

In tegenstelling tot Ekkel denkt hij niet dat de grotere plassen genoeg zullen bevriezen. "Het zal echt alleen maar gaan op ondergespoten pleinen en ondiep water. Want na volgend weekend gaat het dooien. We kunnen er een kleine week van geniete.

Onderkoeling op de loer

Met al die schaatspret in het vooruitzicht ligt het gevaar van onderkoeling op de loer. Want de meest fanatieke schaatsers willen nog wel eens het risico lopen om zich te wagen op een te dunne ijslaag. En val je niet in een wak dan is onderkoeling nog steeds een reëel gevaar. Want de koude Siberische wind die eraan komt zorgt voor een ijzig koude gevoelstemperatuur.

Stacy Mans, arts in het Maxima Medisch Centrum adviseert mensen dan ook zich goed te kleden tegen de kou. "Warme winddichte kleding en vergeet vooral de sjaal rond de hals niet. Daar zitten grote bloedvaten dicht onder het oppervlak", legt ze uit. "Je kunt het beste in een droge windvrije omgeving blijven en vooral niet in het water terecht komen."

Hoe merk je nu of je onderkoeld bent? "Dat begint met rillingen en het samenknijpen van bloedvaten. Dan krijg je koude voeten en handen en daarna koude ledematen." Het lichaam wil 37 graden Celsius blijven. koel je af tot onder de 32 graden dan is er sprake van ernstige onderkoeling. "Dan beginnen de neurologische klachten, wordt je suf, ga je gek gedrag vertonen en het bibberen neemt af."