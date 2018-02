'Niet meer vakantievluchten op Eindhoven Airport door uitstel Lelystad', provincie is fel tegen

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant is niet van plan om vakantievluchten over te nemen als Schiphol in de knel komt. De nationale luchthaven kan in de problemen komen nu deze week is besloten de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen.

“We zullen heel erg tegen zijn”, waarschuwde provinciebestuurder Christophe van der Maat. Hij reageerde op zorgen die vrijdagmorgen vanuit Provinciale Staten werden geuit.

Uitstel was besluit Van Nieuwenhuizen

Schiphol is op zoek naar ruimte, omdat de luchthaven het maximale aantal vliegbewegingen volgend jaar bereikt. De opening van Lelystad Airport op 1 april 2019 was een deel van de oplossing. Vanwege hevig verzet in de omgeving stelde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een besluit hierover deze week een jaar uit.

Schiphol is met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven aandeelhouder van Eindhoven Airport. Van der Maat zegt dat het vliegveld in Eindhoven is bedoeld voor de regionale economie en niet voor vakantievluchten naar Alanya in Turkije, die niet vanaf Schiphol of Lelystad kunnen worden uitgevoerd.

Afspraken Eindhoven Airport tot 2020

De gedeputeerde benadrukte dat hij vooralsnog geen aanwijzingen heeft dat er een beroep wordt gedaan op Eindhoven Airport. Over de groei van deze luchthaven zijn tot en met 2019 afspraken gemaakt. De discussie over de groei na die tijd wordt nog dit jaar gevoerd; onder meer binnenkort in de gemeenteraad van Eindhoven.