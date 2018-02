Man meerdere keren gestoken na ruzie in Eindhoven, politie denkt te weten wie de dader is

EINDHOVEN - De politie denkt te weten wie degene is die donderdagavond een man in Eindhoven meermalen heeft gestoken. Ze heeft een verdachte op het oog en is op zoek naar hem, zo laat de politie weten.

Het slachtoffer, een man van 26 uit Eindhoven, raakte zwaargewond. De steekpartij was op de Amalia van Anhaltstraat, na een uit de hand gelopen ruzie, zo denkt de politie.

Man belde aan in de buurt

De neergestoken man wist ondanks zijn verwondingen aan te bellen bij mensen in deze straat. Daarop werden hulpdiensten gealarmeerd. De man is naar een ziekenhuis gebracht.

Op en in de buurt van de plek waar de man is neergestoken, is uitgebreid sporenonderzoek verricht. De recherche onderzoekt de toedracht. Het steekincident was rond acht uur donderdagavond.