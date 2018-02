Dode gevonden in haven van Moerdijk, gaat waarschijnlijk om vermiste matroos

MOERDIJK - In het water van de haven in Moerdijk is een lichaam gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense matroos die donderdag verdween toen hij het dek van een schip schoonmaakte. Donderdag en vrijdag werd naar hem gezocht.

Nadat de man donderdag ineens verdwenen was, kwamen twee duikteams naar de haven. Ook zocht de brandweer met sonar, cirkelde een politiehelikopter rond en werd de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij ingeschakeld. In de loop van de middag werd het zoeken gestaakt.

Geen hoop meer

Vrijdag liet de politie weten dat de hoop was opgegeven dat de matroos nog leefde. Specialisten van de politie zochten verder met sonarapparatuur naar het lichaam van de man.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid , voorheen Arbeidsinspectie, onderzoekt het voorval. Het schip moet vanwege het onderzoek voorlopig in de haven blijven.