Cocu baalt van 'zware straf' voor Lozano: 'Heel zuur dat 'Chucky' er niet bij is'

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu baalt van de schorsing van goaltjesdief Hirving Lozano, maar wil er in de aanloop naar de eredivisietopper tegen Feyenoord niet te lang bij stilstaan. "We moeten het doen met de jongens die wél beschikbaar zijn."

Door zijn schorsing van drie wedstrijden mist Lozano de belangrijke wedstrijd. Ook kreeg hij één wedstrijd voorwaardelijk. De aanvaller werd met rood van het veld gestuurd tijdens de wedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen.

Zwaar gestraft

"Het is heel zuur dat Chucky er niet bij is, zeker voor een speler met zijn kwaliteiten", reageert Cocu tijdens de wekelijkse persconferentie. "Ik blijf het zwaar gestraft vinden. Nu moeten we gaan overwegen wat we doen, maar daar hebben we nog even de tijd voor. Dat gaan we intern bespreken."

Invloed

Cocu wilde niet te lang blijven hangen in verontwaardiging over de schorsing van zijn topscorer, dit seizoen in de eredivisie al goed voor dertien treffers. "We gaan het doen met de jongens die wél beschikbaar zijn. We moeten bezig zijn met de aspecten waarop we zelf invloed hebben en ons minder bezighouden met factoren van buitenaf. Dat is belangrijk in deze fase van de competitie."

Van Ginkel en De Jong

Cocu verwacht dat de lichtgeblesseerden Luuk de Jong en Marco van Ginkel zondag gewoon van de partij zijn tegen Feyenoord, als ze zaterdag de laatste training goed doorkomen.

Bijzondere sfeer

PSV speelt zondag in Rotterdam een wedstrijd die in de historie nogal vaak het ongewenste resultaat opleverde. Zeven van de laatste negen uitduels met Feyenoord mondden uit in een nederlaag voor de Eindhovenaren. "In De Kuip hangt altijd een bijzondere sfeer", zegt Cocu. "Als je jong bent en nog niet zo ervaren, dan kan dat extra spanning opleveren. Er is maar één manier om daar aan te wennen: die wedstrijden gewoon spelen."