VDL Groep boekt recordomzet van 5 miljard, droomstart voor Willem van der Leegte

EINDHOVEN - VDL Groep heeft een recordjaar achter de rug. Het Eindhovense bedrijf is enorm gegroeid. De omzet steeg van 3,2 miljard in 2016 naar 5 miljard in 2017. Een stijging van 57 procent. "Dat hebben we met z'n allen goed voor elkaar gekregen", zegt directeur Willem van der Leegte. Hij volgde in oktober 2016 zijn vader Wim op. Het afgelopen boekjaar was dus zijn debuut. Een droomstart, vindt Van der Leegte zelf ook: "Wel bijzonder als je je eerste boekjaar zo positief kunt afsluiten."

De duizelingwekkende cijfers in het persbericht van VDL gaan nog even door. Het aantal medewerkers groeide met bijna 2800 naar ruim 16.000. In Zuidoost Brabant werken nu 4700 mensen bij VDL.



De winst van VDL is toegenomen van 150 miljoen in 2016 naar 153 miljoen in 2017.



Nedcar

Vooral bij Nedcar in Born was de groei enorm: 108 procent. Zo'n enorme groei, zijn er dan geen valkuilen? Van der Leegte: "Te hard groeien en dan niet kunnen leveren wat de klanten vragen, daar moet je scherp op zijn. Maar we klagen met gezonde benen en we zijn heel tevreden dat dat gelukt is."



Met een nieuwe kapitein op het schip is het verleidelijk te vergelijken. Willem van der Leegte krijgt die vraag vaker: "Ik hoor wel vaker dat ze zeggen: je stem is hetzelfde als je vader. We denken over ontzettend veel dingen hetzelfde. Dus ik heb een goede opvoeding gekregen. Qua cultuur zijn we in ons bedrijf doorgegaan waar we gebleven waren."



Broodtrommeltje

Vader Wim komt nog regelmatig een kijkje nemen bij VDL. Hij kende alle medewerkers bij naam. Willem: "Meer dan 16.000 medewerkers, da's niet eenvoudig. Maar ik ken er toch wel een hoop ja. Maar niet allemaal." Nog een verschil: "Ik neem mijn eigen brood niet mee, dat deed mijn vader wel."



Natuurlijk zijn er ook bedreigingen voor de groei. Van der Leegte: "Je merkt vooral hier in de regio, nu het zo goed gaat, dat we krapte krijgen op de arbeidsmarkt. Tot 2022 hebben we in deze regio 100.000 nieuwe banen. Dus scholing is ontzettend belangrijk.



Geld uit Den Haag

En dus zijn de studentenstops bij technische opleidingen Van der Leegte een doorn in het oog: "Het bedrijfsleven schreeuwt om technisch opgeleide mensen. Scholen krijgen studenten die vragen of ze de opleiding mogen volgen. De scholen willen dat goed doen en die hebben daar natuurlijk geld voor nodig en dat geld moet uit Den Haag komen."

2018

Ondertussen zijn de eerste cijfers van 2018 ook binnen. Ook die zijn goed. De omzet van de eerste zeven weken van dit jaar is 733 miljoen euro en dat is hoger dan dezelfde periode vorig jaar: 569 miljoen. VDL Groep verwacht over 2018 een omzet te halen van 6 miljard.