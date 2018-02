Unieke B&B in een oude Fokker 27: in het staartstuk zit zelfs een sauna

HOOGERHEIDE - Ze zijn al wat gewend in de gemeente Woensdrecht als het om vliegtuigen gaat. Maar sinds een tijdje kun je er ook slapen in een oude Fokker 27. Hij staat in de tuin van Gerhard en Esther Slootweg in Hoogerheide.

Waar je normaal vliegend naar je vakantiebestemming opgevouwen in je stoel zit, kun je in dit vliegtuig heerlijk languit liggen op een groot bed. En dat is niet alles. Het toestel heeft een grote bank, een klein keukentje en achterin het staartstuk zit zelfs een sauna. "Het was ook de bedoeling dat het comfort optimaal zou zijn. Het is met een knipoog naar de jaren 60, maar met het comfort van nu”, zegt Esther.









Maar hoe kom je nou aan een vliegtuig in je achtertuin? “Gewoon kopen”, vertelt Gerhard. “Er zijn mensen die handelen in vliegtuigen. Er is een bedrijf dat vliegtuigen verkoopt die niet meer vliegen.”









Hoewel Gerhard zelf ook wel een vliegtuigfanaat is, kwam het idee van één van zijn gasten: “Hij keek naar onze tuin en zei: ‘Joh, zet daar eens een Fokker neer, dat past daar makkelijk.’ En zo geschiedde het.”

“We zitten hier natuurlijk niet zo ver van de vliegbasis Woensdrecht en de Fokkerfabriek. We hebben daardoor ook veel gasten in onze Bed & Breakfast uit de luchtvaart.”









Donderdagavond was het vliegtuig te zien bij Bed & Breakfast van Max. “We hebben echt enorm veel reacties gehad”, zegt Gerhard. “Ik opende vanochtend mijn mailbox en had al dik vijftig aanvragen om in het vliegtuig te mogen slapen”, vult Esther aan.