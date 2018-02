'D'r gaan zoveel mensen kapot aan!', jonge scheidsrechter wil maatregelen tegen voetbalgeweld

EINDHOVEN - Met zijn 16 jaar is hij de benjamin onder de scheidsrechters. Ondanks dat hij pas een half jaar fluit bij de senioren, heeft Stanzi Dirkx uit Eindhoven al vaak te maken gehad met voetbalgeweld. Dirkx heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen, hij wil het geweld tegen scheidsrechters keihard aanpakken.

De straffen voor spelers die scheidsrechters slaan of dreigen te slaan, zijn volgens Stanzi Dirkx veel te soft. In het programma Wakker vertelt hij hoe hij het geweld op het veld aan wil pakken. "Er is heel veel onduidelijk. Dat is deel van het probleem. De maatregelen zijn niet hard genoeg om agressieve spelers af te schrikken. Voetbalclubs mogen zelf weten hoe ze hun spelers willen straffen. Sommige clubs schorsen de speler maar voor één wedstrijd, terwijl anderen de speler wegsturen van de vereniging."

Volgens Dirkx moet een speler die een scheidsrechter slaat voor het leven worden geschorst.

Zelf naar gemaakt

Stanzi Dirkx kreeg als scheidsrechter ook te maken met voetbalgeweld. Een speler was het ooit niet eens met zijn beslissing en dreigde hem in elkaar te slaan. Dirkx legde de wedstrijd stil en ging verhaal halen in de bestuurskamer. Daar kon hij op weinig bijval rekenen. "Het bestuur zei tegen me dat ik 'wel een aantal beslissingen genomen had die helemaal niet goed waren.' Blijkbaar is dat een reden om mij iets aan te doen. Dat vond ik echt krankzinnig!"

Petitie

Hardere maatregelen helpen., daar is de jonge scheidsrechter van overtuigd. "Ik wil een statement maken. Als iedereen helpt, iedereen tekent, kunnen we een goed signaal afgeven aan de KNVB." Presentator Maarten Kortlever informeerde vrijdag of hij het fluiten nog wel leuk vindt. De glimlach die verscheen op het gezicht van Stanzi zegt alles. "Ja, tuurlijk! Het is mijn passie, mijn hobby. Het gaat ook niet elke week fout. Maar het feit dat er één, twee keer per tien wedstrijden een incident gebeurt ... dat iemand mentaal of fysiek kapót kan maken ... vind ik al erg genoeg."

Stanzi Dirkx steunen kan hier.