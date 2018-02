Provincie stemt in met nieuwe zendmachtiging Omroep Brabant

DEN BOSCH - Met een overweldigende meerderheid heeft Provinciale Staten vrijdag ja gezegd tegen het advies voor een nieuwe zendmachtiging voor de komende vijf jaar voor Omroep Brabant. Alleen de PVV stemde tegen. Er werd eerder op de middag, tijdens een vergadering in het provinciehuis in Den Bosch, wel aangehikt tegen het feit dat de Stichtingsraad, die toezicht houdt op de programmering van de publieke zender, al te lang te weinig leden telt.

Tijdens het inspreekmoment toonde de Partij Voor de Vrijheid (PVV) zich ondanks de tegenstem enthousiast over de recente berichtgeving rondom carnaval. Ze vindt wel dat bij Omroep Brabant de objectiviteit over de berichtgeving van de PVV ver te zoeken is. De Statenfractie van D66 was alleen maar lovend over de manier waarop de zender zich profileert. De stemming over het voorstel van Gedeputeerde Staten is vrijdag, aan het eind van de middag.



Vraagtekens bij Stichtingsraad

Diverse andere partijen maakten er dus wel een punt van dat de Stichtingsraad van Omroep Brabant al enige tijd drie vacatures heeft en zelfs bij invulling hiervan te weinig leden telt. Ook zette een aantal partijen vraagtekens bij de manier waarop de samenleving is vertegenwoordigd in die Stichtingsraad. Met name minderheden en de regio Noordoost-Brabant komen er volgens diverse partijen bekaaid vanaf.



Provinciebestuurder vol vertrouwen

Provinciebestuurder Henri Swinkels vroeg zich in zijn reactie af wie dan onder die minderheden zouden moeten vallen: vrouwen, kinderen? De gedeputeerde liet verder weten dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Omroep Brabant ‘volledige invulling’ gaat geven aan het completeren van de Stichtingsraad. Hij kon geen antwoord geven op de vraag wanneer die procedure is afgerond.



Swinkels vindt overigens dat de Stichtingsraad ‘wel degelijk representatief’ voor de samenleving is, zij het dat het noordoosten van de provincie ondervertegenwoordigd is.