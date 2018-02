Kasteelmoord: 24 jaar cel en 15 jaar tbs geëist tegen Roy L. uit Tilburg

Roy L., in de rechtbank in Amsterdam nadat hij was aangehouden (tekening: Petra Urban/VTM).

BRUGGE - Tilburger Roy L. heeft vrijdag 24 jaar gevangenisstraf en vijftien jaar tbs tegen zich horen eisen voor mogelijke betrokkenheid bij de kasteelmoord in België. Volgens de rechtbank in Brugge staat vast dat hij een rol heeft gespeeld bij het ombrengen van de Belgische kasteelheer Stijn Saelens, zo meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Saelens werd in januari 2012 doodgeschoten in het Vlaamse Wingene. Ook zijn hem harde klappen toegebracht. Roy L. is een van de vier mannen die hierbij een rol zouden hebben gespeeld. De Tilburger wordt ervan verdacht het lijk te hebben begraven. Zijn oom, Ronnie van B. uit Eindhoven, schoot het slachtoffer dood. Van B. overleed enkele maanden na de kasteelmoord. Tegen de drie andere verdachten werd tot dertig jaar geëist.



'Correcte weerspiegeling'

Faroek Özgünes, een Belgische journalist die de kasteelmoordzaak van dichtbij volgt, vindt de eisen niet verrassend. "Ze geven een correcte weerspiegeling van de bijdragen die de verdachten zouden hebben geleverd. Opvallend is ook de tbs die tegen allen is geëist. Hierdoor kan het niet gebeuren dat ze na een deel van hun straf op vrije voeten kunnen worden gesteld. De zaak wordt volgende week vrijdag formeel afgesloten, zo moeten alle advocaten nog aan het woord kunnen komen. Ik denk dat het daarna minstens een maand zal duren voordat de rechtbank in deze complexe materie tot een uitspraak komt."

Özgunes weet zoveel van de kasteelmoord dat hij hierover vorig jaar een boek heeft geschreven en laten uitbrengen. Hij sprak hiervoor onder anderen met familieleden van Roy L. en Ronnie van B., de twee mannen bij deze geruchtmakende affaire betrokken zouden zijn geweest.

'Schoonzoon lesje leren'

Saelens was een 34-jarige projectontwikkelaar. Hij is volgens justitie om het leven gebracht in opdracht van zijn schoonvader André G., tegen wie dertig jaar werd geëist. Hij vermoedde dat Saelens een van zijn dochters had misbruikt en wilde zijn schoonzoon een lesje leren.



G. zou vervolgens hulp hebben gekregen van vriend Pierre S. Volgens justitie heeft deze Belg de moord georganiseerd en daarom zou hij 26 jaar de cel in moeten. De twee kregen hulp uit Nederland, onder anderen van Evert de C. Deze Zeeuw zou Van B., de huurmoordenaar, hebben geronseld. Tegen hem is 28 jaar geëist.