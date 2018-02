Haal de schaatsen uit het vet, tijd om ze weer vlijmscherp te maken

EINDHOVEN - Met de 'Russische beer' op komst krijgt Brabant opnieuw last van schaatskriebels. Terwijl de ijsmeesters overigens nog wachten tot het ijs dik genoeg is om te kunnen schaatsen, worden de oude noren wel alvast uit de kast getrokken: ze kunnen maar geslepen zijn.

Dat de schaatskriebels opkomen, merkt ook Rob Habraken, eigenaar van een schaatsspeciaalzaak in Eindhoven. Hij slijpt nu al zeker vijfentwintig tot dertig noren per dag en daar komen de hockey- en kunstschaatsen ook nog bij.





Klassiekers

Op de plank ligt een flinke rij schaatsen te wachten om geslepen te worden. Dat zijn niet alleen maar de allernieuwste modellen, de schaatskoorts zorgt er ook voor dat al lang vergeten noren en dik ingevette schaatsen van zolder worden gehaald.





De echte gekte komt nog

Voor nu is het werk nog wel te behappen voor Rob, maar eind van de week verwacht hij dat dat zal veranderen. "Ik denk dat dan de gekte echt losbarst en dan is Nederland wel een heel uniek land in de wereld. De ijskoorts, dat kennen ze nergens zoals hier." Of hij zelf ook gaat schaatsen? "Nee, daar heb ik dan echt geen tijd voor!"