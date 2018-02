Man met scootmobiel aangereden door bus in Eindhoven: traumahelikopter opgeroepen

EINDHOVEN - Een 84-jarige man is vrijdagmiddag rond 14.30 uur met zijn scootmobiel aangereden door een bus aan de PSV-laan in Eindhoven. Hij raakte ernstig gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Hulpdiensten hebben hem op straat gereanimeerd. Daarna is hij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij is er erg slecht aan toe.

De traumahelikopter landde op de weg, waardoor het busverkeer tussen Strijp-S en station Eindhoven stil lag. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.