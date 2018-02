Issam T., man van kofferbakmoord in Hoensbroek en overvallen, twaalf jaar de bak in

DEN BOSCH - Twaalf jaar cel werd er twee weken geleden geëist en deze straf is vrijdag ook opgelegd aan Issam T. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft de 29-jarige man onder meer gewapende overvallen gepleegd in Someren en Overloon. Dit gebeurde toen hij proefverlof had van gevangenis Ter Peel in Limburg. Hij pleegde tijdens een weekendverlof ook nog een overval in het Zuid-Limburgse Geleen.

In een aantal gevallen was er een nu 19-jarige Amsterdammer bij betrokken. Hij kreeg negen maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Beiden moeten hun slachtoffers ook een schadevergoeding van bijna 17.000 euro betalen. De hoofdverdachte zat in Ter Peel een straf van vijftien jaar uit na een veroordeling in de Hoensbroekse kofferbakmoord.



Bedreigd en geslagen

De twee sloegen dus onder meer toe in Overloon. In januari 2017 hadden ze het er gemunt op een vakantiepark. Beiden hadden iets bij zich dat op een vuurwapen leek. Medewerkers en bezoekers van het recreatie-oord werden bedreigd. Eén van hen werd ook nog in het gezicht geslagen. De buit van de overval was tweehonderd euro en cheques ter waarde van 550 euro.

In dezelfde maand moest een personeelslid van een winkel in Someren het ontgelden. Hem werd een vuurwapen op het hoofd gezet. De overvallers vertrokken zonder enige buit. Wel werden na de aanhouding van Issam T. in zijn cel en in zijn auto een revolver, een machinegeweer en bijbehorende munitie gevonden.



'Berekenende handelwijze'

De rechtbank hekelde zijn berekenende handelwijze. De overvallen werden in de ochtend of juist tegen sluitingstijd gepleegd en de hoofdverdachte verkende de locaties steeds vooraf. De delicten hebben bovendien tot een trauma geleid voor de slachtoffers en leidden tot onrust in de samenleving, aldus de rechter.



Hij snapt het niet dat de man zijn ‘op resocialisatie gerichte privileges’ heeft misbruikt om meerdere ernstige delicten te plegen. De jongste verdachte, bij wie een ziekelijke stoornis is geconstateerd, werd met een voorwaardelijk deel in de straf ‘een laatste kans op gedragsverbetering’ geboden.