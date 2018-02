Van Gerwen geniet na van Duits dartsfeest: '12.000 fans, hier doen we het voor'

BERLIJN - Michael van Gerwen genoot vrijdag nog volop na van de eerste Premier League-avond ooit op Duitse bodem. In de Mercedes-Benz Arena in Berlijn klopte de tweevoudig wereldkampioen uit Vlijmen niet alleen Daryl Gurney, maar was hij ook onder de indruk van de uitzinnige sfeer.

In Berlijn zagen liefst 12.000 enthousiaste fans hoe Van Gerwen met 7-2 zegevierde tegen Gurney. Nooit eerder kwamen zoveel mensen op een PDC-wedstrijd af.Â

Stap voorwaarts

"Ik heb veel in Duitsland gespeeld tijdens de European Tour, maar dan sta je hier in Berlijn en dat is echt geweldig. Dit kun je vergelijken met de O2 Arena in Londen. Dit is een grote stap voorwaarts voor het darts in Duitsland", zei Van Gerwen voor de camera's van Sky Sports.









Groot in Duitsland

"Hier doen we het voor, hiervoor haal ik alles uit de kast, elke wedstrijd weer", sprak een dankbare Van Gerwen. "Ik ben blij dat zoveel mensen van darts houden. Darts is nu echt groot geworden in Duitsland, maar dat kan ook in andere steden en landen. Denk aan Kopenhagen, Dubai, China, Australië en Nieuw-Zeeland."

Volgende week naar Exeter

De Premier League gaat volgende week donderdag verder met speelronde 5. Die wordt gehouden in de Westpoint Arena in het Engelse Exeter. Van Gerwen staat dan tegenover Mensur Suljovic.