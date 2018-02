Poes Bibi volgt het voetspoor van weggelopen broertje Benny en klopt aan bij hetzelfde gezin

DEN BOSCH - Precies een week nadat Eva het eerste bibberende katje vond, staat er in haar tuin weer een uitgehongerd poesje te miauwen. Bij de dierenarts blijkt dat de twee familie van elkaar zijn. Broer en zus om precies te zijn. Benny en Bibi uit Berlicum.

Ruim acht kilometer hebben de jonge katten afgelegd om vanuit Berlicum bij het huis van Eva Meeuwis te komen. Ze woont in de binnenstad van Den Bosch. Vorige week hoorde haar dochter een hartverscheurend gemiauw uit de tuin. Ze waarschuwde haar moeder. "We zijn gaan kijken en vonden een zwart-bruin katje. Het was zó koud buiten dat we hem naar binnen hebben gebracht. Hij was door en door koud. Aan zijn verzorgde vacht konden we al wel zien dat hij geen zwervertje was. We hebben op een landelijke site voor vermiste huisdieren gekeken of we de eigenaar konden vinden. maar helaas."

Eva zette foto's van de kat op Facebook en vroeg vrienden en kennissen het bericht te delen.



Benny

De buren leenden de familie een kattenbak en kattenbrokjes zodat de jonge kat kon opwarmen. De dochter des huizen sliep die nacht naast de geïmproviseerde kattenmand. Bij Dierendokters in Den Bosch bleek dat de kat gechipt was. De eigenaar, een man uit Berlicum, werd snel opgespoord.

Hij was blij en herkende zijn kat als de weggelopen Benny. "Hij zei nog tegen me dat het zusje van Benny ook was weggelopen maar daar dacht ik toen niet verder over na."





Bibi

Precies een week nadat Benny was komen aanlopen, hoorde de dochter des huizes buiten weer zielig kattengejammer. In de struiken zat een zwarte poes. Buiten vroor het stevig en ook deze poezenpuber voelde heel koud aan. Het beestje liet zich gewillig oppakken. Binnen nestelde ze zich op schoot. Opnieuw werd de kattenmand en een bakje vol brokjes geleend van de buren. "De dag daarna zijn we weer naar de dierenarts gegaan. Ook deze poes had een chip. Toen we de eigenaar belden, kregen we dezelfde man aan de lijn! Dit was Bibi, het zusje van Benny."





Eva kan er niet over uit hoe toevallig dit is. "Onze kinderen waren even dolgelukkig, ze zijn dol op dieren." Vanwege een allergie kan de familie geen kat houden. Het is een raadsel hoe Bibi een week later bij hetzelfde huis uitkwam als haar broertje Benny. De twee poezen zijn weer terug bij hun eigenaar in Berlicum.