Tbs'er (62) probeert begeleidster te verkrachten: opnieuw tbs en celstraf

BREDA - Hij had zijn weerzinwekkende plan beschreven in meerdere brieven die in zijn appartement zijn gevonden. Een 62-jarige tbs'er op Vrederust in Halsteren zou hebben geprobeerd zijn begeleidster van de reclassering te verkrachten. De vrouw wist ternauwernood aan haar cliënt te ontsnappen. De rechtbank in Breda veroordeelde de man opnieuw tot tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf van 283 dagen.

De toezichthoudster zag de man wekelijks, maar ging op 10 maart 2017 op verzoek van de man extra bij hem langs. Toen ze na binnenkomst ging zitten, kwam de man opeens achter haar staan en greep het slachtoffer bij de keel. Ze begon te gillen, maar hij drukte haar mond dicht. De vrouw kon de tbs'er van zich afduwen en rende naar de deur. Die was echter al door de man op slot gedraaid.

Opnieuw greep hij de vrouw vast. Ze viel op de grond waarna de verdachte bovenop haar ging zitten. Hij pakte de vrouw opnieuw bij de hals en probeerde haar borsten te betasten. Door met haar benen te schoppen, kreeg ze de man van zich af. Via het balkon vluchtte ze naar de buren.

Uitgewerkt plan

Volgens de rechter was het een vooropgezet plan van de tbs'er om zijn begeleidster te verkrachten. Dat blijkt uit een stapel brieven die de verdachte in zijn woning had liggen. Daarin beschreef hij de seksuele handelingen die hij bij het slachtoffer zou doen. Hij schroomde daarbij niet om geweld te gebruiken. Verschillende spullen zoals sterke tape had hij onder zijn kussen van zijn bed klaarliggen.

'Geen moordpoging'

De verdachte zou de vrouw niet hebben willen doden, zoals het Openbaar Ministerie vond. Dat blijkt niet uit de brieven en bovendien had de man zijn slachtoffer daarvoor niet krachtig genoeg vastgehouden. De rechter acht poging tot moord ook niet bewezen.

Naast de tbs met dwangverpleging moet de man 283 dagen de gevangenis in. De vrouw kan haar werkzaamheden als toezichthoudster niet meer uitvoeren. Ze denkt nog dagelijks aan de vreselijke gebeurtenis.