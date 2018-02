Botsing tussen vrachtwagen en drie auto's op A59 bij Engelen, weg weer vrij

DEN BOSCH - Een vrachtwagen en drie personenauto's zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de A59 richting Oss bij Engelen. Zeker één persoon is gewond geraakt. De weg was afgesloten, maar werd rond kwart over zes weer vrijgegeven.

De gewonde persoon is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.