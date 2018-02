John de Bever komt op voor de bever in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Volkszanger John de Bever heeft de nieuwe beverborden op de Maasdijk in Wijk en Aalburg geopend. De borden zijn een waarschuwing met een knipoog. Wie goed kijkt, ziet dat het ene beestje een nijptang in zijn pootje houdt. Het zijn namelijk Ed en Willem Bever, karakters uit de poppenserie De Fabeltjeskrant.

De gemeente Aalburg liet deze speciaal maken om weggebruikers erop te attenderen dat het grootste knaagdier van Europa daar de weg wel eens oversteekt.









John de Bever

John is blij dat de borden er zijn en denkt niet dat het zou helpen als hij zelf op de borden staat. "Nee, dan denk ik dat de automobilisten gas bij geven", grapt de goedlachse John.  Of de actie zal helpen, dat betwijfelt de zanger. "Nou ik sta hier nu even op de dijk en de auto's die racen hier voorbij. Misschien wat verkeersdrempels leggen dat helpt beter, denk ik."



Bevers in de Biesbosch

Echte bevers werden tussen 1988 en 1992 opnieuw uitgezet in de Biesbosch. Staatsbosbeheer liet in 42 exemplaren los in het gebied dat van oudsher bevers kende.