De Kuipvrees van PSV: zeven nederlagen in de laatste negen uitduels met Feyenoord

EINDHOVEN - PSV wacht zondagmiddag een hels karwei in de Eredivisietopper tegen Feyenoord. De koploper in de Eredivisie doet er verstandig aan niet teveel naar de onderlinge resultaten van de afgelopen jaren te kijken. Die zijn namelijk dramatisch voor de Eindhovenaren.

Met Ajax hijgend in de nek kan PSV zich in Rotterdam simpelweg geen puntenverlies veroorloven. De voorsprong van de lijstaanvoerder op de concurrent uit Amsterdam liep vorige week na het teleurstellende 2-2 gelijkspel van PSV tegen sc Heerenveen terug van zeven naar vijf punten. Verliest de formatie van trainer Phillip Cocu zondag opníeuw punten, dan ligt de titelstrijd weer volledig open.

Kuipvrees

De laatste jaren is het voor PSV bijzonder lastig gebleken met een goed resultaat uit Rotterdam terug te keren. De Eindhovenaren verloren in de Eredivisie zeven van hun laatste negen uitduels met de Rotterdammers. Inclusief wedstrijden in het bekertoernooi is die serie nóg beroerder: acht nederlagen in tien wedstrijden in De Kuip. In beide reeksen leverden de overige twee duels twee zeges op: 1-3 in 2009 en 0-2 in 2016.

Vijf uitzeges sinds 1986

Daar waar Ajax de laatste jaren geregeld met drie punten huiswaarts keert uit De Kuip, krijgt PSV vaak een gevoelige dreun te verwerken. De Eindhovenaren wonnen sinds 1986 slechts vijf (!) van hun 31 competitieduels met Feyenoord. Elf keer hield PSV een puntje over, vijftien keer won Feyenoord in die reeks.

Zorgwekkend

Kijken we naar de volledige onderlinge balans tussen beide clubs in de Eredivisie, dan bleef PSV in vijftig van zijn 61 wedstrijden zonder overwinning (elf zeges, twintig gelijke spelen en dertig nederlagen). Dat is een score die op zijn zachtst gezegd zorgwekkend kan worden genoemd.

Vaak tegengoals

Nog meer cijfers die niet in het voordeel van PSV spreken: de ploeg slaagt er de laatste jaren nauwelijks in Feyenoord van scoren af te houden in De Kuip. In de laatste vijftien onderlinge duels lukte dat maar twee keer.

Schrale troost

Zijn er ook nog positieve dingen te melden uit de cijfers? Toch wel. PSV kwam tijdens zijn laatste vijf uitduels met Feyenoord altijd tot scoren en bleef in de laatste vijftien duels op Rotterdamse bodem maar drie keer zonder treffer.

Pereiro geheim wapen

Wellicht kan Gastón Pereiro zondag bij afwezigheid van de geschorste Hirving Lozano het geheime wapen van PSV vormen: hij kwam als enige PSV'er tot scoren in de laatste twee competitiewedstrijden tegen Feyenoord: hij tekende vorig seizoen voor de gelijkmaker tijdens de 2-1 nederlaag in De Kuip en maakte eerder dit seizoen de winnende goal in de thuiswedstrijd (1-0).