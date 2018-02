Ploeterend Willem II snakt naar drie punten bij pikant weerzien met Roda JC

TILBURG - Na het recente gevecht in de rechtbank staan Willem II en Roda JC zondagmiddag opnieuw tegenover elkaar, nu op het voetbalveld. De Tilburgers hopen hun beroerde thuisbalans in dit pikante duel wat meer glans te geven.

Het duel tussen Willem II en Roda JC heeft een bijzonder karakter vanwege het kort geding dat de Limburgers onlangs aanspanden. Roda JC stapte naar de rechter omdat het de laatste minuten van de onderlinge kwartfinalewedstrijd in het bekertoernooi van 1 februari (winst Willem II na strafschoppen) wilde overspelen. Volgens de club uit Kerkrade was een doelpunt ten onrechte afgekeurd, maar de rechter besloot uiteindelijk anders.

Trieste thuisbalans

Zondag wacht dus een nieuw onderonsje en Willem II gaat daarin op jacht naar broodnodige punten. De thuisbalans van de formatie van trainer Erwin van de Looi is er niet eentje om trots op te zijn: van de twaalf wedstrijden op eigen veld won ze er maar drie, tegen drie gelijke spelen en zes nederlagen. Dit seizoen verloren alleen NAC Breda en Sparta Rotterdam nog meer duels (elk zeven).

Evenwicht

Op basis van de resultaten in de afgelopen jaren valt er weinig zinnigs te zeggen over de afloop van deze editie tussen Willem II en Roda JC. De thuisploeg bleef de voorbije drie seizoen ongeslagen tegen de Limburgers (twee zeges, één gelijkspel), maar verloor daarvóór twee keer met flink wat tegentreffers: 1-3 in 2009 en 4-5 in 2011. De totaalbalans in eredivisieverband is keurig in evenwicht: dertien zeges ieder en elf gelijke spelen. Zelfs de doelcijfers zijn aardig in balans: 54-52.

24 verliespunten in laatste tien duels

Willem II kan een nieuw succesje tegen Roda JC goed gebruiken. De Tricolores wonnen maar één van hun laatste tien duels in de eredivisie (de thuiswedstrijd tegen VVV van 7 februari, 3-0) en hielden maar zes puntjes aan die reeks over. Gerekend over de laatste tien speelronden doet alleen hekkensluiter Sparta het slechter met vier punten.

