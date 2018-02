'Goeie Morrege!' Jonge filmmaakster maakt documentaire over weerman Johan Verschuuren

AARLE-RIXTEL - Hij was als weerman een autoriteit in Brabant. Johan Verschuuren vertelde ons elke ochtend wat we van het weer konden verwachten. Dat deed hij dertig jaar lang, op zijn geheel eigen wijze, compleet met wijze spreuken. Filmmaakster Loes Janssen maakte een mini-documentaire over hem.

Voor een jonge filmmaker als Loes Janssen is Johan Verschuuren niet het meest voor de hand liggende onderwerp. Een aantal jonge talenten kreeg de opdracht om voor een filmfestival een documentaire te maken over een Brabants historisch onderwerp. Janssen dacht meteen aan weerman Johan Verschuuren. "Ik moest aan mijn jeugd denken. Mijn vader zette iedere dag de radio aan op Omroep Brabant. Onze dag begon dus altijd met het 'Goeie Morrege' van Verschuuren.

Het komt of het komt niet

Ook al is hij al jarenlang niet meer te horen op de radio, Verschuuren maakt nog iedere dag een weerbericht. Dat doet hij in het geval dat iemand belt voor het weer. Janssen: "Van zijn vrouw mag hij niet eerder opstaan dan zeven uur. Dat valt hem soms zwaar, dan ligt hij vanaf zes uur al naar het plafond te staren."



In de documentaire vertelt Verschuuren dat hij er eens flink naast zat met zijn voorspelling. "Regen voor negen uur is niet van lange duur, had ik gezegd. Bleek dat het toch regende en heel Brabant die dag op de fiets zat."  

Filmmaker Loes Janssen heeft veel sympathie voor Verschuuren. "Ik vond het erg leuk om hem te spreken. Het tempo lag vroeger veel lager. Het weerbericht maken zit nog steeds in hem."



De documentaire is zaterdag te zien op het filmfestival DOCfeed in Eindhoven. De film over Johan Verschuuren zal ook worden toegevoegd aan de  collectie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.