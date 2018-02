Te Vrede redt puntje voor NAC in ijskoud Groningen

GRONINGEN - NAC Breda heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan het uitduel met FC Groningen (1-1). Mitchell Te Vrede zorgde vlak voor tijd voor de gelijkmaker nadat zijn ploeggenoot Pablo Marí de thuisploeg met een eigen doelpunt op voorsprong had gebracht.

FC Groningen kwam in eigen stadion fel uit de startblokken en kreeg via Mimoun Mahi een enorme kans. De speler van Groningen schoot echter op de lat.

Wel kansen, geen goals

Daarna werd NAC sterker. De ploeg zocht de goal van FC Groningen steeds vaker op en nam het initiatief over. Het resulteerde in drie goede kansen voor de Bredase ploeg, maar niet in doelpunten.

Na rust leek het in eerste instantie van hetzelfde laken een pak. NAC-aanvaller Agyepong kon alleen op doelman Padt af, maar faalde in de afwerking.

Ongelukkige eigen goal

Daarna begon NAC achteruit te lopen en werd FC Gronningen gevaarlijker en gevaarlijker. Het resulteerde in de 1-0, al was dat een ongelukkige eigen goal van de Spanjaard Mari. Wel een doelpunt die de ploeg over zichzelf afriep.

1-1, geen onterechte uitslag

NAC bleef vervolgens achteruit lopen en FC Groningen leek daarvan te profiteren. Dohan verzuimde echter de 2-0 aan te tekenen. Het gebeurde niet en NAC kwam zelfs op 1-1. Spits Mitchell te Vrede schoot de gelijkmaker binnen. 1-1 was geen onterechte uitslag.

Hoogtepunten

90+4. En daar is het laatste fluitsignaal van Higler. Een bloedeloos duel tussen FC Groningen en NAC eindigt in een gelijkspel: 1-1.

90+1. Een voorzet vanaf rechts scheert rakelings langs het doel van Bertrams. Zonder gevolgen dus: het blijft 1-1 ondanks een slotoffensief van de thuisploeg.

86. Doelpunt NAC! Mitchell Te Vrede trekt de stand gelijk namens de bezoekers. Hij benut zijn eigen rebound na een eerdere redding van Padt.

83. Mahi tovert op de achterlijn, bedient Doan op maat maar die schiet buiten bereik van Bertrams tegen de lat. Daar ontsnapt NAC aan een grotere achterstand.

80. Derde en laatste wissel bij NAC: Rai Vloet lost Schoofs af.

77. Een schot van Hrustic wordt van richting veranderd en gaat via de paal naast. Negentiende keer dat een speler van Groningen dit seizoen de paal of lat raakt.

75. NAC heeft nog een kwartier de tijd om iets aan de achterstand te doen. De ploeg van Vreven komt echter nauwelijks meer in de buurt van doelman Padt.

73. Opnieuw een wissel bij de bezoekers: Thierry Ambrose verlaat het veld: Fernandes is zijn vervanger.

69. Eerste wissel bij NAC: Sadiq komt in het veld voor Agyepong.

66. Doelpunt FC Groningen! NAC-aanvoerder Pablo Marí passeert zijn eigen doelman na een voorzet van Django Warmerdam: 1-0 voor de thuisploeg. Marí kreeg de bal - onder druk van Mahi - ongelukkig op zijn knie.

63. Een gekruld schot van Groningen-middenvelder Bacuna kan Bertrams niet verontrusten: de doelman vangt de bal met gemak.

60. NAC-doelman Nigel Betrams brengt eenvoudig redding op een afstandschot van Mahi.

58. Eerste wissel bij FC Groningen: Jesper Drost ruimt het veld voor Ajdin Hrustic.

47. Grote kans voor NAC! Agyepong staat oog in oog met Padt, maar die komt snel uit zijn doel en brengt knap redding.

46. De tweede helft in een ijskoud Groningen is begonnen. Beide ploegen beginnen ongewijzigd aan de tweede helft.





45. Scheidsrechter Dennis Higler fluit voor het rustsignaal: het staat nog 0-0 na 45 minuten.

44. Mooie actie van Agyepong, die zijn schot via de bovenkant van de lat over het doel van Padt ziet gaan.

41. Wéér een grote kans voor NAC. Lucas Schoofs wordt mooi vrijgespeeld door Manu Garcia en heeft een vrije schotkans, maar raakt de bal totaal verkeerd. Padt kan simpel oppakken.

38. Eerste echte scoringskans voor NAC. Padt brengt eerst redding op een schot van El Allouchi en weet daarna ook Te Vrede van scoren af te houden. NAC-coach Stijn Vreven ziet het vol onvrede aan.

34. NAC was in de negende minuut niet de eerste ploeg die profiteerde bij een gebrek aan afrondende scherpte bij Groningen. De ploeg van Ernst Faber schoot dit seizoen al achttien keer tegen paal en lat, meer dan welke andere club ook.





32. Een scherpe voorzet van Mahi komt net niet terecht bij Van Weert. Aardige kans voor de thuisploeg.

28. Een gevaarlijke corner van NAC: Ambrose geeft hard voor, FC Groningen-doelman Padt moet lossen maar er is geen NAC-speler in de buurt om te profiteren.

26. De wedstrijd kent tot nu toe weinig hoogtepunten, zo zien ook de 310 meegereisde NAC-supporters vanuit het uitvak.

19. FC Groningen komt met de schrik vrij nadat Samir Memisevic de bal knullig tot hoekschop verwerkt. Hij raakte een passje van Manu Garcia totaal verkeerd.

14. Na bijna een kwartier spelen dringt de thuisploeg NAC wat verder terug op eigen helft. De Bredanaars hebben nog geen gevaar kunnen stichten voor het doel van Sergio Padt.

9. Grote kans voor FC Groningen! Mimoun Mahi kan vanaf rechts hard uithalen maar de bal raakt de paal.

1. De bal rolt in Groningen!

Angeliño trotseert de kou

Het is onder het vriespunt in het Noordlease Stadion, maar daar heeft niet iedereen last van.

Volle bak in Groningen

FC Groningen en NAC trappen zometeen af met aardig wat mensen op de tribune.

Opstellingen bekend

Dit zijn de 22 spelers die straks aan de aftrap verschijnen in het Noordlease Stadion.





Vijf keer op rij zonder winst

De laatste vijf competitieduels in Groningen leverden NAC maar twee puntjes op. De overige drie duels gingen stuk voor stuk verloren, al was het verschil telkens minimaal (2-1, 2-1 en 1-0).

Vier zeges in Groningen

NAC speelde 28 eerdere uitduels met FC Groningen in de Eredivisie. De Bredanaars keerden tot nu toe pas vier keer met de volle buit weer naar huis: in 1994 (3-4), in 2004 (2-3), in 2008 (1-2) en 2009 (1-2).

Lang wachten op uitzege

NAC gaat in het hoge noorden op jacht naar zijn eerste uitzege in de Eredivisie sinds 23 september 2017. Toen won de ploeg van trainer Stijn Vreven verrassend met 0-2 op bezoek bij Feyenoord. Daarna speelde NAC negen uitwedstrijden, maar winnen deden de Bredanaars niet meer: vier gelijke spelen en vijf nederlagen.