FC Oss verspeelt zege in Deventer, drie rode kaarten in Brabantse derby

EINDHOVEN - FC Oss heeft vrijdagavond een onnodige nederlaag geleden op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg verspeelde een 0-1 voorsprong en verloor met 2-1. Bij de Brabantse derby tussen FC Den Bosch en RKC Waalwijk (0-0) vielen liefst drie rode kaarten.

Go Ahead Eagles-FC Oss 2-1

FC Oss kende een prima eerste helft en kwam in de 26ste minuut op voorsprong via Ragnar Oratmangoen. Het was het tweede doelpunt van het seizoen voor de middenvelder. In de tweede helft leken de Ossenaren, die veel kansen onbenut lieten, lange tijd op weg te zijn naar hun eerste uitzege sinds 1 december.

In de 71ste minuut incasseerde de ploeg van trainer Klaas Wels echter de gelijkmaker via Thijs Dekker. Kort na de rode kaart voor Oss-speler Dean van der Sluys (twee keer geel) maakte Rick Ketting de 2-1 voor Go Ahead Eagles. Voor FC Oss was het de vierde nederlaag in de laatste vijf competitieduels.





FC Den Bosch-RKC Waalwijk 0-0

De Brabantse derby in De Vliert eindigde zonder doelpunten, maar niet zonder opwinding. Na afloop zorgden de drie (!) rode kaarten voor de meeste gespreksstof. Vóór rust waren de grootste kansen voor de thuisploeg, maar Sven Bummel en Niek Vossebelt hadden het vizier niet op scherp staan.

In tegenstelling tot Den Bosch kwam RKC nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Halverwege de tweede helft was er plots opwinding op het veld: Den Bosch-speler Jordy van der Winden ging met een soort karatetrap op RKC-doelman Vaessen over de schreef en kreeg daarvoor de rode kaart.

Tien minuten vóór tijd werd ook RKC-speler Serginho Greene van het veld gestuurd: hij pakte zijn tweede gele kaart van het duel. Uiteindelijk eindigde RKC het duel met negen spelers nadat Hans Mulder tegenstander Sam Kersten tegen de grond duwde na een eerdere overtreding.





FC Eindhoven-FC Dordrecht 0-1

FC Eindhoven liep thuis tegen FC Dordrecht tegen de dertiende nederlaag van dit seizoen aan, en de vijfde in de laatste zes speelronden. Al na tien minuten keek de thuisploeg tegen een achterstand aan door een doelpunt van Denis Mahmudov. Hoewel FC Eindhoven van Dordrecht alle tijd en ruimte kreeg om te voetballen, kwam de ploeg nooit tot echt grote kansen. Een kopbal van Joël Thomas zorgde nog voor het meeste gevaar, maar die belandde bovenop het doel van doelman Bryan Janssen.





De Graafschap-Helmond Sport 1-0

Helmond Sport slaagde er in Doetinchem niet in een passend vervolg te geven aan de 2-0 zege op Jong FC Utrecht van vorige week. Op De Vijverberg leden de Helmonders hun veertiende nederlaag van het seizoen.

De winnende treffer van Mark Diemers kwam al in de dertiende minuut tot stand. Diemers profiteerde van slecht wegwerken van Helmond Sport-doelman Jason Bourdouxhe. Na een sterke start zakte De Graafschap weg en konden de bezoekers bij vlagen gevaarlijk zijn via de counter. Charlton Vicento had nog vóór rust een grote kans op de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Na rust herpakte De Graafschap zich en speelde het spel zich voornamelijk op de helft van Helmond Sport af. Tot een grotere marge kwam het echter niet, mede omdat Daryl van Mieghem in de 88ste minuut een strafschop onbenut liet namens de thuisploeg.