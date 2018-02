Grote uitslaande brand legt woonboerderij Nistelrode in de as

NISTELRODE - Aan de Delst heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De rieten kap van een boerderij vloog in lichterlaaie. Volgens de eerste berichten is niemand gewond geraakt.

Het dak is veranderd in een grote vlammenzee. Volgens een fotograaf kreeg de brandweer van Nistelrode assistentie van de korpsen uit Heesch en Oss.

De brand brak vrijdagavond rond 19:00 uit. Het hele rieten dak van de villa stond in brand. Tijdens de brand was er niemand meer in de woning aanwezig.

Volgens een brandweerman was de woning niet meer te redden.

In het pand zit handelsonderneming De Lorijn. Het bedrijf doet onder meer de in- en verkoop van partijgoederen, faillissement inventarissen en complete winkelvoorraden. Een van de eigenaren reageert aangeslagen. Hij vertelt dat bij de brand niemand gewond is geraakt. Of het huis goed verzekerd is, weet hij nog niet.

Gevaarlijke combinatie

De combinatie van de vrieskou en het stoken van open vuur in een houtkachel of open haard is erg gevaarlijk, meldde een verzekeraar vandaag. De situatie zou vergelijkbaar zijn met 2013. Toen gingen op één dag ruim tien woningen in vlammen op. Het droge weer, vorst en koude oostenwind zorgen dat de rieten daken helemaal zijn uitgedroogd. Juist met deze kou worden eigenaren verleid om de open haard eens goed op te stoken. Of de boerderij in Nistelrode door open vuur in brand vloog, is niet bekend.