Vermiste dementerende vrouw (82) uit Nuenen na uren gevonden

NUENEN - De politie heeft vrijdagmiddag en -avond In Nuenen en omgeving gezocht naar een vermiste vrouw van 82. Ze is dementerend en wordt verpleegd in verzorgingshuis Savant in Nuenen. Tegen elf uur werd de vrouw in goede gezondheid aangetroffen.

Mevrouw Vogel/Van Schijndel werd sinds drie uur vrijdagmiddag vermist. Vrijdagavond werd tevergeefs naar haar gezocht met de politiehelikopter.