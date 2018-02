NAC koestert gelijkspel: 'Kan een belangrijk punt zijn aan het einde van de rit'

GRONINGEN - NAC bleef vrijdagavond voor de tiende keer op rij zonder zege in een uitwedstrijd, maar hield wel een kostbaar puntje over aan het bezoek aan FC Groningen (1-1). Verslaggever Ronald Sträter verzamelde reacties bij doelpuntenmaker Mitchell Te Vrede, Pablo Marí en Fabian Sporkslede.

Doelpuntenmaker Mitchell Te Vrede kon na afloop prima leven met een punt bij FC Groningen. Volgens de spits, die zijn tweede doelpunt in dienst van NAC liet aantekenen, zou dit gelijkspel aan het einde van het seizoen wel eens van cruciale waarde kunnen zijn.

Eigen goal Marí

NAC-aanvoerder Pablo Marí, die in de tweede helft zijn eigen doelman passeerde na een scherpe voorzet van Django Warmerdam, was te spreken over de inzet van zijn ploeg. 'Een puntje in een uitwedstrijd, daar is niets mis mee. Het is een beloning voor onze werklust. Nu kunnen we ons gaan opladen voor het thuisduel met Feyenoord van volgende week.