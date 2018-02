Géén goals en drie keer rood bij FC Den Bosch-RKC: 'Maar het was zeker niet slecht'

DEN BOSCH - De Brabantse derby in de Jupiler League tussen FC Den Bosch en RKC Waalwijk eindigde vrijdagavond in een bloedeloze 0-0. In de tweede helft zorgde alleen drie rode kaarten voor de nodige opwinding. Toch hielden beide coaches geen vervelend gevoel over aan het duel. “Het was vandaag absoluut niet slecht.”

FC Den Bosch-coach Wil Boessen wuifde de kritiek dat zijn ploeg slecht speelde na afloop meteen weg. “Het was vandaag zeker niet slecht. Om goed te spelen heb je twee ploegen nodig die willen voetballen. Er was maar één ploeg die aan de bal was, en dat waren wij. Wij hadden als enige recht op de overwinning."





'Langs de lijn kreeg ik het wel warm'

RKC-trainer Hans de Koning was het niet eens met zijn collega. “Als je naar Den Bosch gaat, weet je dat zij het spel willen maken. Dan gaan wij niet als bezetenen achter ze aanlopen. We hoopten te profiteren van de zwaktes van Den Bosch en dat deden wij uitstekend. Het mocht dan wel koud zijn, van het spel van mijn ploeg kreeg ik het wel geregeld warm."

Balen van rode kaarten

Toch baalde De Koning wel van de rode kaarten van zijn ervaren krachten Hans Mulder en Serginho Greene. “Dat is enorm zonde. Natuurlijk baal ik daarvan. Bovendien dupeer je hier de ploeg mee, want we speelden met één man meer. Binnen acht minuten is dat hele voordeel weg.” Toch ging de coach in de kleedkamer niet tekeer. “Het heeft geen zin om als een idioot te gaan schreeuwen, maar ik ga het er met de jongens nog wel even over hebben.”





'Hij deed alsof ik hem neerschoot'

Naast de twee rode kaarten kreeg ook Den Bosch-speler Jordy van der Winden een rode kaart. Hij kreeg de prent na een duel met RKC-goalie Etienne Vaessen. “Het was een lange bal van achteruit. Ik ging het duel aan met de doelman en raakte hem met mijn kont aan, maar hij deed alsof ik hem neerschoot. Terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand was."