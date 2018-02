Vader Ronnie en opa Theo missen geen wedstrijd van hun Aniek en zien PSV-vrouwen stunten tegen Ajax

AMSTERDAM - Je moet vrijdagavond even goed zoeken bij de wedstrijd tussen de dames van PSV en Ajax. Maar tussen alle supporters met Ajax-sjaaltjes en mutsen zitten ze vrijdagavond toch echt: PSV-supporters. Ronnie Nouwen en Theo van Dinter uit Deurne kijken geamuseerd naar het veld. Ze missen geen één wedstrijd van de PSV dames. Niet gek ook. Ze zijn de vader en opa van centraal verdedigster Aniek Nouwen. En de support van de twee Brabanders helpt. PSV wint uiteindelijk met 3-0 van Ajax.

Het is nu het tweede seizoen dan Aniek bij PSV speelt. Ronnie en Theo zijn er altijd bij. Uit of thuis, regen of zonneschijn het maakt ze niet uit. "Al hebben we haar eerste wedstrijd wel gemist", biecht Ronnie op. "We hadden gewoon niet verwacht dat ze al gelijk opgesteld zou worden."



Ook deze vrijdag hebben de twee de reis vanuit Deurne weer gemaakt. Het weer werkt niet echt mee. Met een gevoelstemperatuur onder de 0 graden is het koud op de tribune. Maar daar hebben de twee een oplossing voor: een PSV-dekentje en warmte pads. Ronnie heeft het graag over voor z'n dochter. "Elke week kijk ik er weer naar uit. Het is een genot om Aniek zo te zien voetballen bij PSV", vertelt hij. "En zeker deze wedstrijd wilde ik erbij zijn. Het is toch een belangrijke wedstrijd en stel dat ze hem verliezen dan wil ik er zijn om haar op te vangen."En dat de wedstrijd belangrijk is, lijken de dames in het veld ook goed te beseffen. PSV staat zesde op de ranglijst en om zich te plaatsen voor de play-offs moeten ze bij de eerste vijf komen. Er moet dus gewonnen worden in Amsterdam. Vanaf de aftrap voeren de Eindhovenaren de druk op. In de achttiende minuut rolt daar de eerste goal uit van Vanity Lewerissa. Aan het einde van de eerste helft komt er nog eentje bij. Aanvoerster Jeslyn Kuijpers weet met de bal door de Amsterdamse verdediging te breken en prikt de bal het doel in. Tussenstand in de rust: 2-0 voor PSV.Ronnie en Theo zijn tevreden. PSV met 'hun' Aniek achterin speelt goed deze vrijdagavond. Ze zijn trots op Aniek die al sinds haar zesde voetbalt. "Dat heeft ze van haar broer want ik heb nooit gevoetbald en mijn vrouw ook niet. Ze zag haar broer voetballen en wilde dat ook", vertelt Ronnie. Hij weet nog goed dat de kleine Aniek begon met voetballen bij SV Deurne. "Dat was tussen de jongens en ze stak er vanaf dag één boven uit." Hij had dan ook snel door dat er meer in zat. "Er is altijd tegen haar gezegd dat ze zo lang mogelijk tussen de jongens moest blijven voetballen dus dat heeft ze in haar oren geknoopt en tot de A1 is ze bij de jongens gebleven. Toen mocht ze naar PSV."Maar alleen voetballen bij SV Deurne was volgens vader Ronnie niet genoeg voor Aniek. Ze ging ook trainen bij VVV. En naar die trainingen werd ze gebracht door haar vader of moeder. "Dat heb je er voor over hè", zegt Ronnie met een brede glimlach. "Gewoon iets eerder stoppen met werken en dan rijden." Hij vertelt ook over de ambities van zijn dochter: spelen bij de Oranje Leeuwinnen. De eerste stappen zijn daar al voor gezet want de 18-jarige Aniek zit bij de selectie van Oranje O19.Het resultaat van vrijdagavond is volgens Ronnie en Theo gunstig voor Aniek en haar ambities. Aan het begin van de tweede helft zorgt Jeslynn Kuijpers ervoor dat de dames op een ruime voorsprong komen. In de 52ste minuut schiet ze weer een bal in het net van de tegenstander en komt er 3-0 te staan op het scorebord. Ronnie en Theo juichen. Niet uitbundig maar blij zijn ze zeker.Al zijn ze ook voorzichtig. "Ze stonden ooit met 4-0 voor en dat werd ook nog 4-3", legt opa Theo ernstig uit. Maar de Eindhovense dames houden het hoofd koel en voeren de druk zo nu en dan nog eens op. Ajax krijgt wel een paar kansen maar weet het net van PSV niet te vinden. Na negentig minuten is het zeker: PSV wint met 3-0 van Ajax en is door naar de play-offs. "Mooi", concluderen Ronnie en Theo. "Nu krijgen ze de topclubs op bezoek. Daar horen ze gewoon tussen."Vader en opa keren aan het eind van de avond tevreden terug naar Deurne. "Ja dit is reden voor een feestje."