Opnieuw brandstichting bij ouderlijk huis van weduwe van Hans van Geenen

OSS - Op vrijwel hetzelfde tijdstip als in de nacht van maandag op dinsdag, is vrijdagnacht brand gesticht bij een woning aan de Asterstraat in Oss. Eerder deze week werd een auto op de oprit van het huis in brand gestoken, nu de voordeur.

Net als vier nachten eerder ontstond de brand rond halfdrie. Het rolluik bij de voordeur is behoorlijk zwartgeblakerd. Volgens agenten is het onduidelijk wat er in brand heeft gestaan. De dader of daders zouden in een auto gekomen zijn en daarmee ook weer vertrokken zijn.

Onderzoek

De forensische opsporing doet zaterdag onderzoek bij het pand in Oss. Op de plek zijn stal van gele driehoekjes geplaatst. Daarmee worden de plekken aangeduid waar mogelijk sporen liggen.

Het gaat om het huis van de ouders van de weduwe van Hans van Geenen. De weduwe is de Osse rijschoolhoudster Bianca van der H.. Zij was zelf twee keer het doelwit van een liquidatiepoging. Begin februari werd hiervoor een 47-jarige verdachte opgepakt. De politie wil niet zeggen of de branden en de liquidatiepogingen met elkaar te maken hebben. Van Geenen werd in 2008 geliquideerd.

Vierde brandstichting deze week

Het is al de vierde keer deze week dat er 's nachts brand wordt gesticht in Oss. Behalve beide keren bij de woning aan de Asterstraat werden ook meerdere auto's in brand gestoken bij autobedrijf Coen Droomers aan de Katwijkstraat. In de Van Raaltestraat ging een auto in vlammen op.