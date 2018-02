Busje en auto verwoest door brand in Helmond

HELMOND - Een busje en een auto zijn vrijdagnacht verwoest door een brand in Helmond. De brandweer van Helmond werd rond halfvier gealarmeerd voor de autobrand aan de Kempenhof in de wijk Rijpelberg.

De brand is waarschijnlijk bij het busje ontstaan. Die stond al een poosje geparkeerd met een losgekoppelde accu. Waardoor de brand precies is ontstaan, is onbekend.

Niemand raakte gewond.