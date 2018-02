Ireen Wüst draagt Nederlandse vlag tijdens sluitingsceremonie: 'Het is een eer'

GOIRLE - Ireen Wüst uit Goirle mag zondag namens Nederland de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. "Zij is een fantastische ambassadeur van ons team."

"Met Ireen hebben we een zeer waardige vertegenwoordiger van TeamNL met de vlag'', legt chef de mission Jeroen Bijl uit. "TeamNL heeft geweldig gepresteerd en daarom was de keuze enorm. Maar Ireen heeft nu bij haar vierde olympische toernooi op rij laten zien van de buitencategorie te zijn."

'Het is een eer'

De schaatsster reageert hartstikke blij op haar uitverkiezing. "Het is een eer. Voor mij persoonlijk een mooi einde van weer een bijzonder olympisch toernooi", laat Wüst weten.

"Ik ben nu vier keer geweest en alle olympische toernooien zijn bijzonder. Ik ben echt blij met mijn prestaties en ik vind het bijzonder dat ik zondag deze geweldige Nederlandse ploeg mag voorgaan."

LEES OOK: Op hoeveel manieren kun je Ireen Wüst huldigen? Wüstebroodje, ereburger en knielende Jan Smit

Ireen Wüst won in Zuid-Korea voor de vierde keer op rij een gouden plak bij de Winterspelen. Ze won goud op de 1500 meter en zilver op de 3000 meter en op de ploegenachtervolging.

Beste Nederlandse olympische sporter ooit

Met alle medailles die de Goirlese nu in haar prijzenkast heeft hangen, is ze de beste olympische sporter aller tijden van Nederland. In haar hele olympische loopbaan haalde ze in totaal elf plakken. Vijf keer goud, vijf keer zilver en één keer won ze een bronzen medaille.



LEES OOK: Ireen Wüst in tranen na laatste olympische race: 'Het overviel me een beetje'

Afsluitende show

Zondag staat de afsluitende show in het olympisch stadion in Pyeongchang op het programma. Dat gaat gepaard met de traditionele optocht met alle deelnemende landen en alle deelnemende sporters.

Ireen Wüst zal dus vooraan lopen bij het Nederlandse team met de vlag in haar handen. De show begint zondag vanaf twaalf uur Nederlandse tijd.