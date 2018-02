Straat blank door gesprongen waterleiding in Oosterhout: 'Het was een gevaarlijke situatie'

OOSTERHOUT - Een gesprongen waterleiding zorgde ervoor dat de Wilhelminalaan in Oosterhout zaterdagochtend blank kwam te staan. Dit resulteerde in veel overlast in de straat. Het gat in de leiding is inmiddels gedicht.

Bewoner Karen Truyens stond zaterdagmorgen om halfacht in haar pyjama buiten op de stoep. "Het water kwam toen al tot boven de stoeprand. Ik heb meteen 112 gebeld. Later nog twee keer omdat er maar niemand kwam. Het was echt een gevaarlijke situatie", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Niet de taak van de politie

Volgens politiewoordvoerder Eric Passchier wordt zo'n melding meteen doorgezet naar de gemeente. "Het is niet zo dat wij niet willen helpen. Dat willen we heel graag, maar er zijn nu eenmaal vaste procedures die we moeten volgen. De melding wordt doorgezet naar de gemeente en die moet het oplossen."