Marco Kroon was op spionagemissie in Kabul. (Archieffoto)

KABUL - Marco Kroon was op spionagemissie in Kabul in de periode dat hij zou zijn mishandeld en gegijzeld en later zijn gijzelnemer doodde. Dit meldt een serie bronnen binnen en rond Defensie aan De Telegraaf. De majoor zou zowel alleen als met collega's in burgerkleding op pad zijn gegaan.

In een reconstructie van Kroons verblijf in Afghanistan elf jaar terug, benadrukken ze dat hun manier van werken, de verklaringen over een verzwegen gijzeling en uitschakelen van een tegenstander, onwaarschijnlijk maakt.De advocaat van Kroon was niet bereikbaar voor commentaar.

Marco Kroon kwam in 2005 voor het eerst in Afghanistan. Hij voerde er in het kader van Operation Enduring Freedom (OEF) verkenningsmissies uit. Hij zegt dat hij in 2007 in Afghanistan een vijand heeft gedood uit lijfsbehoud.

De militair en drager van de Militaire Willems-Orde uit Den Bosch zegt dat hij was gevangen genomen, op hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en ernstig vernederd was. Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek doet naar de handelswijze van Kroon.

Commando's

Een aantal commando's roept Kroon op om zich niet meer in media uit laten over het incident in 2007 waarbij Kroon iemand zou hebben gedood. "Wij gaan ervan uit dat de majoor Kroon zich vooraf geen rekenschap heeft gegeven van de effecten van zijn uitlatingen. Wij rekenen erop uit dat hij dit vanaf heden wel doet om te voorkomen dat de levens van zijn collega's (verder) in gevaar worden gebracht", laten de commando's weten via hun raadsman Michael Ruperti.

De commando's herkennen zich niet in de uitlatingen van Kroon en 'de door hem geschetste wijze van optreden', stellen zij.