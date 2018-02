Deze mensen kamperen in de vrieskou en daar genieten ze van

OIRSCHOT - Kamperen met deze vrieskou heeft misschien wel iets weg van een poolexpeditie. Toch zijn er bikkels die zich niet uit de wind laten laten slaan. Want hoezo koud? Het zonnetje schijnt en met een dikke jas, een paar handschoenen en een straalkacheltje kom je al een heel eind.

In hun behaaglijke camper op camping De Bocht in Oirschot bestuderen Jos en Ineke Janssen uit het Gelderse Zetten de kaart van de omgeving. "Het is hartstikke gezond weer. We komen hier lekker uitwaaien en nee, koud hebben we het echt niet", zegt Ineke. Even verderop is Kees Roijters uit Hilversum druk in de weer met het opruimen van zijn voortent. "Mooi toch dit weer weer? Ik geniet er van."

'Alleen maar vrolijke mensen'

Volgens campingbaas Chris Witlox hebben zijn gasten nauwelijks last van de kou. "Ze hebben allemaal een kacheltje in hun caravans of chalet. Bovendien is het verder stralend weer. Langdurige regen vinden mensen pas echt vervelend, maar nu zie ik alleen maar vrolijke mensen."

Kamperen met deze temperaturen zou je kunnen vergelijken met wintersport zonder sneeuw. Hoewel er zelfs de komende dagen nog een kans is op wat sneeuw. Kees vindt het allemaal prima. "Ik ben ongeneeslijk ziek en ik wil niet achter de geraniums sterven. Vandaar dat ik nog wat avonturen wil beleven. De temperatuur maakt mij niks uit."

Raampje open

Om de kou buiten de deur te houden, hebben Jos en Ineke isolerende schermen achter de ruiten gezet. Overdag houdt de verwarming de camper dan ook op temperatuur. "Maar vannacht gaat het raampje open en kruipen we lekker dicht tegen elkaar, heerlijk", lacht Ineke.

De komende nachten zakt het kwik nog verder tot misschien wel tien graden onder nul. Op de camping in Oirschot worden ze er niet warm of koud van.