Fans van Willem II kunnen de echte gouden KNVB-beker kussen

TILBURG - De gouden KNVB-beker was zaterdag een dagje in Tilburg. Speciaal vanwege de honderdste editie van het bekertoernooi maakt de trofee een tour langs de steden van de halvefinalisten.

Even voelen hoe zwaar de KNVB-beker in het echt is of een kusje op de cup geven, het kon zaterdag allemaal in het centrum van Tilburg. Ter ere van het honderdjarige bestaan van het bekertoernooi maakt de trofee een rondje door het land.

Extra bijzonder is het feit dat het geen replica is, maar de echte beker. "Ja, het is echt de officiële beker die ook de lucht in wordt getild na de finale", legt Martijn Ehlhardt van de KNVB uit.

Gouden beker

Dit jaar is de KNVB-beker overigens niet van zilver, maar van goud. Dat heeft ook te maken met de honderdste verjaardag van het bekertoernooi.

Voor de Tilburgse fans was het zaterdag genieten dat de KNVB-beker al een dag in hun stadje staat. De vraag is natuurlijk of de trofee uiteindelijk weer terugkeert naar de stad.

KNVB-beker naar Alkmaar

Donderdag en vrijdag ging de beker al naar Rotterdam en Enschede. Zaterdag stond hij dus in Tilburg en zondag reist de KNVB-beker af naar Alkmaar. Komende woensdag speelt Willem II in de halve finale om de KNVB-beker tegen Feyenoord.