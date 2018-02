Wat nou winter? Bij Tuinidee in Den Bosch snakken ze naar de groene lente [FOTO'S]

DEN BOSCH - Terwijl de temperatuur rond het vriespunt ligt en er binnenkort waarschijnlijk zelfs geschaatst kan worden, kan de lente voor velen niet snel genoeg beginnen. Dat bleek dit weekend wel tijdens Tuinidee in Den Bosch, waar tienduizenden liefhebbers met groene vingers inspiratie opdeden voor het nieuwe tuinseizoen.

Met tweehonderd stands is het de grootste tuinbeurs van het land. Bloembollen, eco-houten tuinbanken, allerlei soorten kunstgras, vlijmscherpe snoeischaren en macramé plantenhangers, het aanbod is enorm en divers. Hoveniers geven uitleg over het snoeien van buxussen, terwijl even verderop een luxe bubbelbad wordt aangezet voor een demonstratie.

Ook zijn er allerlei workshops. Enkele dames zitten ijverig te mozaïeken met kleurige tegelsteentjes. "Dat valt nog niet mee", zegt een van hen terwijl ze een steentje vastlijmt. "Ik dacht, dat doe ik wel even, maar ik ben er eigenlijk nou alweer klaar mee. Ik koop ze liever!"









Onze fotografe was ook bij Tuinidee. Je kunt de reportage hier bekijken.





Zelfrijdende grasmaaier

Sommige bezoekers kiezen voor luxe in de tuin, compleet met een buitenkeuken en een zelfrijdende grasmaaier. Maar er zijn ook genoeg groenliefhebbers die niets liever willen dan met hun handen in de aarde te wroeten. "Wij komen helemaal uit Limburg om rond te kijken en ideeën op te doen", vertelt Ans Maas. "Tuinieren doe ik heel graag. Gewoon een beetje aanklooien en dan genieten van wat er allemaal om je heen gebeurt. De vogels die zingen, het zonlicht dat door de boomtakken speelt en de bijen die zoemen. Da's één groot geluksmoment."

Ook bekende groene goeroes als Rob Verlinden, boer Tom Groot en Jurgen Smit zijn van de partij en geven advies in het speciale Tuintheater. Tuinidee is ook zondag nog te bezoeken in de Brabanthallen in Den Bosch.