Safaripark zoekt geen dierverzorgers, maar mensverzorgers

HILVARENBEEK - Honderden banen zijn er te vergeven bij Safaripark Beekse Bergen. Het dierenpark breidt uit met nieuwe vakantieverblijven. Dierverzorgers hebben ze inmiddels genoeg, maar de nieuwe gasten moeten natuurlijk ook gevoederd en verzorgd worden. Iedereen die op jacht was naar een baan kon zaterdag op ...jobsafari.

Wie nog niet overtuigd was dat het leuk is om te werken in een dierenpark, werd wel enthousiast door een exclusief ritje in een open jeep door het park. De temperaturen waren dan weliswaar niet Afrikaans, de sollicitanten leken er direct een warm gevoel van te krijgen. "Ik kom hier van kindsaf aan al. Zeker drie keer per week", zegt de werkzoekende Davy Diepstraten. Hij wil receptionist worden bij het nieuwe resort van de Beekse Bergen. "Ik vind het leuk om mensen een fijne dag te bezorgen."



Beautysalon

Ruim 200 banen zijn er te vergeven en dus trekt het park alles uit de kast om de sollicitanten in de watten te leggen. Behalve de safari is er ook een pubquiz met vragen over het park. Er is een workshop 'ontdek je talent' en in een beautysalon kunnen kandidaten zich helemaal laten stylen. En dan kun je helemaal relaxed het speeddate-sollicitatiegesprek in.



Ze zoeken mensen voor allerhande banen, zegt Marjolein Grin van Beekse Bergen. "Voor de horeca, voor gastenservice maar ook lifeguards, huishoudelijke dienst, attractiemedewerkers, mensen voor de facilitaire dienst, parkeerwachters."



Gratis safari

Maar echt werken met dieren is er niet bij. Grin: "De dierverzorging daar hebben we op dit moment geen vacatures vrij, maar je werkt wel echt naast de dieren. Dus je hebt nog steeds de beleving van werken bij een dierenpark."



Davy maakt het niet uit. Zelfs als hij niet met een baan naar buiten loopt. "Dan heb ik toch een leuke dag gehad op deze manier."