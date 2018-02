Mooiste tuin van Nederland ligt in Sleeuwijk, van lelijk eendje naar prijswinnende tuin

Deze tuin in Sleeuwijk is verkozen tot tuin van het jaar 2018. Foto: Facebook De Rooy Hoveniers.

SLEEUWIJK - Van een saai grasveld en een plaats met stenen, tot een smaakvolle tuin met een watertrap en beek waar de vogels drinken. Weken waren Ben en Günther de Rooy uit Dussen bezig met ontwerp en aanleg van een nieuwe tuin in Sleeuwijk. De hoveniers werden voor hun harde werk beloond met een award voor de 'tuin van het jaar 2018'. Zowel de jury als het publiek vond hun ontwerp het mooiste.

Het gaat om een prijs van branchevereniging VHG, legt Günther uit. "De tuin is anders dan anders. De eigenaren wilden veel groen en waterpartijen, maar verder kregen we carte blanche. We hebben daarom gekozen voor een tuin waar qua textuur van beplanting en qua ontwerp spontaniteit in zit. De nieuwe gevel is grotendeels van glas. Vanuit de keuken en kamer ben je direct betrokken bij de tuin. De kleinzoon kan bij het water met zijn bootjes spelen."

De jury kwam op locatie kijken, het publiek dat kon stemmen via Facebook moest het met foto's doen. "Opvallend dat we ook bij het publiek hebben gewonnen. Want het is eigenlijk een tuin die zich niet in beeld laat vangen. Je moet het echt ervaren."

Ben: "Dat wij met de hoogste eer naar huis gaan, is natuurlijk prachtig. Wij zijn er heel blij mee. Het is een kroon op ons werk."