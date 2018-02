Vrienden uit Best vieren wekenlang carnaval. 'Vijf dagen is niet genoeg!'

BEST - Met carnaval ging een vriendengroep uit Best los van elkaar het feest der feesten vieren. Na vijf dagen kwamen ze elkaar weer tegen. Ze vonden dat ze nog wel even door konden gaan. Samen toverden ze hun keet om tot carnavalshemel.

In Best, achterin een wei, staat een clubhuis met de illustere naam 'Paardenstal De rooie hengst'. Het is de vaste hangplek van vriendenclub De rooie hengst. Samen bouwden ze de keet om tot een echt carnavalscafé, compleet met geluidsinstallatie, lichtplan en heel veel confetti.

Hechte club

Voor Bart Raaijmakers uit Best is er geen mooier feest dan carnaval. Dat vierde hij dit jaar niet met zijn vaste vriendenclub want iedereen ging zijn eigen weg. Op de laatste dag van carnaval hoorde hij dat veel vrienden dat heel jammer vonden. "We hebben een hechte club, die bestaat niet alleen uit jongens. We hebben een groep van zo`n 15 jongens én meiden .. (lach) we zijn dus eigenlijk genderneutraal. We wilden samen doorfeesten en dat hebben we ook gedaan."

Het Brabants Buske zocht de vrienden op.













Kosten: zo'n drieduizend euro. "Ik werk al hè, dus we kregen dat geld wel bij elkaar. We hebben voor dat bedrag ook heel veel confetti kunnen kopen." Zo vaak als het kon hosten en dansten leden van De rooie hengst in de feestkeet. Tot zaterdag.





Vanaf zondag is het klaar met carnaval, dan keren de vrienden terug naar het normale leven. "De keet blijft gewoon staan. We gaan met onze raad - die bestaat uit drie man - één keer in de maand vergaderen over de nieuwe dingen die we gaan doen."