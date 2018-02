Brand bij jeugdinternaat Deurne, vermiste persoon weer gevonden

Bij het Vreekwijk Internaat in Deurne is brand uitgebroken. Foto: Pim Verkoelen - SQ Vision Mediaprodukties

DEURNE - In Deurne is zaterdagavond brand uitgebroken bij Internaat Vreekwijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Eén persoon was vermist, die is inmiddels gevonden en naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie.

In het pand van Bijzonder Jeugdwerk aan de Meester de Jonghlaan in Deurne was toen de brand uitbrak bijna niemand aanwezig. Wel kwamen net een aantal jongeren terug, die mochten niet naar binnen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand 'beperkt'. "Het voordeel van dit soort gebouwen is dat de kamers brandwerend zijn, bovendien heeft het personeel de brand snel gemeld." De schade is hierdoor beperkt gebleven tot een van de slaapkamers.