Slachtoffer uit Best zoekt puisterige jongen die hem een gebroken neus sloeg

BEST - Het is carnavalsdinsdag, even na half tien 's-avonds. Gwenn van Gerven uit Best is net klaar met pinnen als hij uit het niets keihard op zijn gezicht wordt geslagen. Even ligt hij knock-out op de grond. Zijn neus is gebroken en een voortand ligt uit zijn mond.

De achttienjarige Gwenn heeft geen idee waarom hij werd aangevallen. "Ik was met mijn vriendin en mijn oudere zus op weg naar het Raadhuisplein in Best. Onderweg wilde ik nog even wat geld pinnen. Ik was net klaar toen er een jongen op me afrende en me op mijn gezicht sloeg." Gwenn verloor even het bewustzijn.

Kampioen thaiboksen

Zijn grote zus nam het voor hem op en gaf de dader een klap. Gelukkig voor Gwenn is ze kampioen thaiboksen geweest. De jongen ging er snel vandoor, samen met zijn vriendengroep. Toen zijn zus vroeg wie de jongen was die haar broertje had mishandeld, zei iemand uit de groep dat het om 'Koen uit Boxtel' ging. Gwenn: "Mijn zus is toen meteen met de auto naar Boxtel gereden om te kijken of ze hem daar kon vinden. Maar helaas."

Gwenn vertelt dat hij na een paar dagen moeite kreeg om het verhaal over de mishandeling te vertellen. Nu gaat het beter. "Ik ben keihard van binnen, ga gewoon door." Zijn moeder is erg geschrokken. "Ze had ons die avond afgezet en wachtte nog even op ons. Mijn vriendin is 17 jaar oud en we wisten niet zeker of we met haar het café in mochten. Ze heeft me na de mishandeling naar huis gebracht. Ik zou eigenlijk die dag daarna beginnen op mijn nieuwe werk maar dat ging niet."



Geen vertrouwen

De politie was er al snel na de mishandeling om de aangifte op te nemen. De afgelopen dagen heeft hij niets meer van ze gehoord. Veel vertrouwen dat ze de dader zullen vinden, heeft hij niet. Gwenn doet daarom zijn verhaal bij Omroep Brabant in de hoop dat mensen de jongen zullen aangeven.





Gwenn: "Het gaat om een blanke jongen met donkerbruin stekelig haar. Zijn gezicht zit vol met puisten en hij is vrij stevig. Na de mishandeling is de groep met de fiets richting station Best gegaan." Hij hoopt dat de dader snel gepakt wordt, niet alleen voor hemzelf maar ook voor de gemoedsrust van zijn moeder.

De politie kon zaterdagavond geen inhoudelijke reactie geven over de status van het onderzoek naar de mishandeling.