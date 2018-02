Tientallen tips over mishandeling Eindhoven, met mogelijke daders in gesprek over vechtpartij

EINDHOVEN - Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen over de identiteit van een groep mensen die in de nacht van 19 op 20 februari mogelijk betrokken waren bij geweldpleging in Eindhoven. Een 25-jarige man werd op Stratumseind in elkaar geslagen, toen hij samen met vrienden van zijn voetbalclub bij een urinoir voetballiedjes zong. Het slachtoffer uit Zuidland (Zuid-Holland) liep onder meer een gebroken kaak en gebroken oogkas op. Hij en zijn teamgenoten waren op voetbalkamp in de buurt van Eindhoven.

Tijdens Opsporing Verzocht van 20 februari werden beelden van de mogelijke dadersgroep getoond, die op verschillende plekken in de stad gefilmd zijn. Het gaat om twee blanke mannen en drie blanke vrouwen.

Na de uitzending kwamen diverse tips binnen. "De identiteit van de personen die we zagen is bekend," aldus de politie die de zaak verder onderzoekt. Ze gaan in gesprek met de groepsleden om hun mogelijke betrokkenheid bij de vechtpartij te onderzoeken.