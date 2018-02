Debuut Nicky Holzken bij World Boxing Super Series

HELMOND - De Helmondse Nieky Holzken maakt zaterdagavond zijn debuut in de World Boxing Super Series. Hij neemt het op tegen de Brit Callum Smith.

"Fightday, all for the win", zo schrijft de voormalig wereldkampioen kickboksen op zijn Instagram. De World Boxing Super Series wordt gezien als de Champions League van het boksen.

Holzken heeft alle vertrouwen in een goede afloop. Hij weet dat hij voor Smith nog geen bekende is. "Maar na afloop, weet hij veel meer van me, als ik heb voor de eerste keer heb geslagen," stelt hij.