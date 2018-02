IJspret in Helvoirt op komst, kinderen bouwen zelf schaatsbaan

HELVOIRT - Koning winter zet zijn beste beentje voor. Kunnen we volgende week baantjes over het ijs schaatsen? Als het aan Cas (6), Stan (8), Gieske (6) en Teun (8) ligt wel. Al jaren hoorden ze hun ouders over de ijspret tijdens de koude Nederlandse winters praten en op tv zagen ze regelmatig schaatstoppers over het ijs flitsen. Zelf hadden ze de ijzers echter nog nooit ondergebonden, bij gebrek aan een ijsbaan in hun buurt. Reden om na de zomer naar de burgemeester te stappen: kon er dit jaar in de winter een ijsbaan komen?

De gemeente ging akkoord met de komst van een ijsbaan vlakbij de Stationsweg achter de Notenkraker en toen de weermannen voor komende week 'code ijskoud' afgaven, voegden de kinderen en ouders van beide gezinnen daad bij woord.

Buurtbewoners in actie

Een lokaal stratenmakersbedrijf zegde direct een aantal trottoirbanden toe, met wat mensen uit de buurt werd een enorm plastic zeil onder de trottoirbanden vastgezet. Zaterdagmiddag ging de waterkraan open, zaterdagavond was de baan al bijna vol, aldus Bart van der Heijden, vader van Stan en Cas. "De trottoirbanden waren voor de kinderen te zwaar, maar verder hebben ze goed meegeholpen, onder meer om het zeil omhoog te houden. Vanavond stond er al een vliesje op het water. Dat moet goed aanvriezen. Ik hoop dat we woensdag kunnen schaatsen.,"

Discoschaatsen

Woensdagmiddag en vrijdagmiddag willen Teun, Gieske, Stan en Cas gaan discoschaatsen met alle kinderen uit Helvoirt. "Ze zijn er helemaal klaar voor, deze week hebben we schaatsen gekocht."