Bewoners van huis in Helmond ontsnappen aan vlammenzee

HELMOND - Een carport, een auto en een caravan zijn zaterdagnacht in vlammen opgegaan in de Antilopelaan in Helmond. Het vuur brak rond kwart voor een uit. Een oplettende buurtbewoner wist Kees Bestman en zijn vrouw net op tijd te wekken.

Een man die zijn hond aan het uitlaten was ontdekte de brand. Na herhaaldelijk aanbellen en op de ramen bonsen werden Kees en zijn vrouw nog niet wakker. De man trapte uiteindelijk de poort naar de tuin in. Zo kwam hij bij het slaapkamerraam. "En toen werden we wakker," vertelt Kees. "En daarna brak de pleuris uit."



Verwoest

Zijn caravan, zijn auto en zijn carport stonden in lichterlaaie. De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. Maar voor de auto en de caravan konden ze niks meer betekenen.



En dat is een drama, want juist de caravan betekende veel voor het echtpaar. Ze zijn bang dat ze de dagwaarde terug krijgen en nu geen andere kunnen aanschaffen. "Het is totaal einde oefening. Daar is niks meer aan te doen. Dat komt nooit meer goed. Het is erg triest," aldus Kees.Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht door de politie. Zondag deden zij sporenonderzoek. Het idee leeft in de buurt dat het is aangestoken.