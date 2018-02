Nieky Holzken weet debuutwedstrijd World Boxing Super Series niet te winnen

NüRNBERG - Nieky Holzken heeft zijn eerste wedstrijd in de World Boxing Super Series zaterdagavond verloren. De Helmonder moest in het Duitse Nürnberg zijn meerdere erkennen in de Brit Callum Smith.

De World Boxing Super Series staan te boek al de Champions League van het boksen.

Gedomineerd

"Ik heb gedomineerd, maar nipt verloren op punten", reageerde de voormalig wereldkampioen kickboksen na de wedstrijd op social media. "I'll be back." Voor de wedstrijd was Holzken nog vol vertrouwen dat hij Smith zou verslaan. De Brit is de nummer vier van de wereld.