Philips vaart wel bij gezondheid en preventie: 'Deze markt zal eindeloos blijven groeien'

EINDHOVEN - De gloeilamp heeft bij Philips plaatsgemaakt voor medische systemen. Sinds enkele jaren is Philips hard op weg om marktleider te worden op het gebied van de ontwikkeling van medical systems. Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg had onlangs een mooie primeur: de CombiDiagnost.

“We willen het zorgsysteem fundamenteel veranderen”, zegt de ambitieuze Victor Groothengel, directeur van Philips Health Systems. “We leggen de nadruk niet meer op de ziekte, maar op gezondheid en preventie. Het is een markt die eindeloos zal blijven groeien. We worden allemaal ouder, maar daardoor daardoor ook steeds vaker chronisch ziek. Philips wil met zorginnovaties de wereld gezonder en duurzamer maken. Op die manier houden we ook de almaar stijgende zorgkosten in de hand.”

De ingezette koers heeft het van origine Eindhovense bedrijf geen windeieren gelegd. In 2017 steeg de omzet en de winst van Philips Health. De omzet pluste met vier procent en kwam uit op 17,8 miljard euro. De orderportefeuille was zes procent hoger dan een jaar eerder. Mede daardoor steeg de winst van 831 miljoen naar 1028 miljoen euro. Het bedrijf keert bovendien terug in de top 50 van de meest innovatieve bedrijven.









Combidiagnost

Een van de zorginnovaties waarmee Philips aan de weg timmert is de CombiDiagnost. Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis heeft sinds kort een dergelijke ruimte. Het röntgenapparaat wordt ingezet om bijvoorbeeld een botbreuk vast te stellen. Omdat dit - bijvoorbeeld bij kinderen - veel stress kan opleveren, bedacht Philips de sfeerinstallatie Ambient Experience.

Groothengel: “Een patiënt kies de kleur en de sfeer in de ruimte waarin het onderzoek plaatsvindt. Bovendien kan er een rustgevende video of animatie worden vertoond op de muur.” Achterliggende gedachte is dat de rustgevende omgeving het onderzoek vergemakkelijken en versnellen. “En dus de kosten laag blijven en de kwaliteit van de diagnostiek omhoog gaat”, vult de directeur aan.









Om de gezondheidsmissie gestalte te geven, deed Philips al een stoere uitspraak. In 2025 moet het leven van 3 miljard mensen wereldwijd zijn verbeterd. “Aandacht voor gezondheid in alle stadia van het leven. Praten over gezondheid en gezond leven begint bij de mensen thuis. Driekwart van onze innovaties is gericht op preventie, diagnostiek en behandeling.”